Tecnotramit apuesta por el proceso de digitalización como proceso de acompañamiento a sus clientes del sector financiero e inmobiliario

La digitalización ha llegado para quedarse. Si bien es cierto que muchas compañías venían promoviendo proyectos tecnológicos para conseguir un trasvase total al mundo digital, la crisis de la COVID-19 aceleró estos procesos que probablemente hubieran demorado de 3 a 4 años. En el ámbito de la banca, se cerraron 25.000 oficinas en la última década, producto tanto de las fusiones e integraciones como de la digitalización. En este sentido, Tecnotramit, líder de servicios BPO así como en gestión inmobiliaria para empresas y agentes dentro del sector financiero e inmobiliario para España y Portugal, ha acelerado también la puesta por la digitalización para acompañar a sus clientes en el proceso de adaptación.

Sobre este tema y la evolución de la compañía, hablamos con sus dos Directores Generales. Maribel Pardo acumula más de 30 años de experiencia en el sector de la gestión hipotecaria y documental, y forma parte de Tecnotramit desde su fundación el año 2001. Vicenç Hernández, (Economista, MBA por ESADE y PhD en Psicología Económica) entró a formar parte el año 2012 procedente del sector financiero para gestionar el inicio del crecimiento experimentado por la empresa y estructurar internamente la compañía.

¿En que consiste el proceso de digitalización que ha encarado Tecnotramit?

Ha sido un proceso largo para arrancar ya que suponía un cambio total en la cultura organizativa. Pero la implementación la hicimos a partir del desarrollo de un departamento interno, aunque los últimos dos años estamos apostando por las alianzas estratégicas con compañías tecnológicas para trabajar en proyectos concretos que cubran parte de nuestra cadena de valor. En esta línea colaboramos con diversas empresas del entorno proptech.

¿Qué inversión ha representado?

No es tanto una inversión puntual sino escalonada a medida que vas consiguiendo hitos. De igual forma no es tan importante el inflow de inversión sino el outflow que se consigue en el medio plazo. Es una inversión en la que hay que tener paciencia para ver resultados que se puedan trasladar a la cuenta de explotación y muchas veces las prisas no ayuda. En nuestro último plan estratégico nos marcamos un presupuesto de 3 millones de euros para los próximos 4 años, pero la cifra es revisable debido a los cambios del mercado y necesidades de nuestros clientes.

¿Cómo repercutirá interna (plantilla) y externamente (clientes)?

En una mayor profesionalización del trabajo y una mejora de la eficiencia. Somos una empresa de servicios, y de momento no conocemos ninguna tecnología que sepa cubrir la necesidad de atender a un cliente cuando tiene un problema serio, por lo que las personas son nuestro activo más preciado. La tecnología es un complemento que sirve como medio, pero nuestro fin es el de dar el mejor servicio posible.

¿Cuáles son las principales líneas de negocio de Tecnotramit?

En Tecnotramit contamos con una plantilla formada por más de 1.100 personas entre España y Portugal repartidas en más de 30 delegaciones para ofrecer 4 líneas de negocio. La gestión hipotecaria con la que la empresa inició su actividad, la gestión de patrimonio inmobiliario, BPO (Business Process Outsourcing) y Asesoría Jurídica.

Damos servicio básicamente a empresas del sector financiero (banca y compañías de seguros) e inmobiliario (promotores, servicers, Family Office, SOCIMI's, etc), aunque los últimos años empresas de diferentes sectores y particulares requieren de nuestros servicios, tanto en la gestión de su patrimonio inmobiliario como en la externalización de otros servicios administrativos, jurídicos y comerciales.

¿Cuáles han sido las cifras de Tecnotramit en 2019 y cuál es la previsión para este año, marcado por la COVID-19?

En 2019 se cursaron 40.816 expedientes hipotecarios; 46.884 actos realizados por nuestros apoderados; 83.909 poderes bastanteados y 8.260 expedientes no hipotecarios. En cuanto a inmuebles gestionados, la cifra ascendió a 335.750 y validamos 81.950 tasaciones. En relación a años anteriores, esto supuso un crecimiento del 8% en línea de nuestras previsiones. Somos una empresa conservadora y la única del sector no participada por ningún fondo de inversión que nos dicte normas estrictas vinculadas con el corto plazo, por lo que nuestra filosofía es la de un crecimiento moderado pero continuo.

Para este año, teniendo en cuenta el parón sufrido por el confinamiento, la previsión de Tecnotramit es que las cifras de negocio aumenten alrededor de un 5%.

Durante los últimos años, Tecnotramit había apostado por la expansión, con la apertura de la oficina en Lisboa en 2017 y la inauguración de la oficina en Madrid. ¿Continuarán con este proceso?

Nuestro plan de expansión no se ha centrado tanto en un tema geográfico sino más bien en la diversificación de la tipología de servicios y clientes. Desde el año 2012 hemos quintuplicado el número de proyectos y cuatriplicado el número de clientes.

Otro claro ejemplo ha sido la creación de la línea de negocio de Asesoría Jurídica a finales del 2017 que nos está permitiendo dar un servicio transversal a todos nuestros clientes y generar una clara ventaja competitiva respecto muchos despachos de abogados.

A día de hoy no prevemos más expansión geográfica, sino solidificar nuestra presencia estratégica en algunas localizaciones donde ya teníamos presencia.

Tecnotramit cumple este año 18 años en el mercado. ¿En qué ciclo de vida se encuentra la empresa actualmente?

Cumplimos 18 años pero la historia viene de mucho más atrás. Miquel Argelich, actual Presidente y fundador de la empresa, acumula más de 35 años de experiencia en el sector financiero y en la gestión de servicios de externalización. Fue en el año 2002 cuando inició la aventura de crear Tecnotramit y consolidar una manera de entender el BPO diferente a la relación clásica de cliente-proveedor.

En la actualidad seguimos en un ciclo de crecimiento comercial combinado con una estabilización de ciertos aspectos de la gestión interna de la empresa. Hemos reestructurado y profesionalizado la estructura directiva, consolidado el departamento de Auditoría Interna y Calidad, y establecido un partnership con una importante empresa de tecnología para el desarrollo de aplicaciones de acuerdo con el nuevo paradigma del mercado. Tenemos un plan estratégico ambicioso para los próximos años pero siempre nos ha gustado hacer las cosas poco a poco e ir asentando cada logro.

La plantilla está formada en más de un 70% por mujeres, y en la estructura directiva éstas ocupan más del 80%. ¿Cuáles han sido las políticas llevadas a cabo para que la mujer tenga un lugar tan representativo en la empresa?

No hemos desarrollado ninguna política de discriminación positiva a favor de la mujer. Nosotros creemos en el talento, y el talento no tiene género. Teniendo en cuenta que un porcentaje elevado de la plantilla son mujeres y que nuestra filosofía es dar prioridad de oportunidades a la gente de la casa, era obvio que a medida que íbamos creciendo la mujer tuviera un papel relevante. Simplemente apostamos por personas que demuestran compromiso, ambición, capacidad de trabajo y disponen de unos valores éticos acordes a los de la empresa, independientemente de si son hombres o mujeres.

¿A qué se debe el fuerte crecimiento experimentado los últimos años en materia de gestión inmobiliaria?

Hay varios factores, pero la línea troncal sería el hecho de que empezamos siendo una empresa de gestión hipotecaria a la que las entidades financieras externalizaban la tarea de formalización de este tipo de operaciones. Con el tiempo, los bancos tuvieron que gestionar una gran cantidad de patrimonio inmobiliario y nos lanzamos a prestarles servicios administrativos, jurídicos y comerciales para poner orden a un tipo de negocio que no formaba parte de su core business pero que requería mucha gestión.

Y de ahí a dar servicio a servicers, SOCIMIS, family offices?

Ha sido una evolución natural. Todo este patrimonio ha cambiado de manos; primero de las entidades financieras a los servicers, luego de éstos a fondos de inversión y SOCIMIS o en muchos casos, a manos de particulares. Nosotros conservamos el track record de la gestión de esos inmuebles y conocemos la casuística y problemática de cada uno de ellos. Por lo que independientemente de quien ha ostentado la propiedad han seguido confiando en nosotros la gestión de todos estos activos, ya sea para la gestión del alquiler como para la posible comercialización.

La diversificación de tipología de cliente ha hecho que Tecnotramit ofrezca sus servicios a empresas diferentes a entidades bancarias y/o inmobiliarias. ¿Qué servicios estáis ofreciendo a empresas aseguradoras?

Venimos de una larga experiencia gestionando alquileres para más de 300.000 inmuebles por todo el país, por lo que para la gestión de todo lo relacionado con la comercialización, altas, fianzas, gestión de recibos y cobro y gestión de morosidad contamos con un equipo experimentado que aporta soluciones a empresas con necesidades similares como son las empresas aseguradoras. Estas nos externalizan servicios comerciales, administrativos y jurídicos aprovechando esta experiencia.

