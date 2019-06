"Simplificamos y personalizamos las inversiones desde la automatización"

Los tiempos cambian y las formas de invertir también. Los gestores automatizados de carteras simplifican hoy las inversiones al cliente, con la máxima personalización. Nos lo explican desde inbestMe, un robo-advisor para la gestión de capital que ofrece a los inversores unos costes inferiores y, en consecuencia directa, una rentabilidad superior.

Los robo-advisors abren un nuevo mundo en el terreno de la inversión ¿En qué momento está la inversión automatizada en España?

En España empezaron en el 2016, siguiendo la tendencia de EE.UU., donde pronto cumplirán una década, y de Reino Unido, que fue donde yo los descubrí. Podría decirse que la gestión automatizada en España no ha hecho más que empezar, aunque ya hay varias empresas que venimos empujando fuerte para consolidar el sector. Eso venciendo la resistencia que puede suponer la barrera digital en el manejo de nuestro dinero, algo que sucederá a medida que el cliente entienda que estamos tan regulados por la CNMV como un banco y probablemente, al ser un actor nuevo, más vigilados. Es más, en inbestMe damos incluso más coberturas que un banco (hasta 500.000$), la más alta del sector robo-advisor nacional.

¿Qué ventajas aporta un gestor automatizado de carteras de inversión?

Los robo-advisors o gestores automatizados de carteras permiten una delegación total de la gestión del patrimonio, pero de forma digitalizada y buscando la simplificación, con la vista siempre en ofrecer mayor rentabilidad, con los bajos costes que permite la automatización. Un broker online está pensado para que el cliente haga muchas acciones y tome muchas decisiones (qué comprar, cuando y a qué precio), pero para eso hay que ser experto y dedicarle tiempo. En cambio, un gestor automatizado de carteras simplifica mucho más el proceso para el cliente, que solo tiene que definir unos parámetros básicos: qué quiere conseguir, sus objetivos financieros, su horizonte, cuánto quiere invertir... Una vez eso está claro, el gestor automatizado lo hace todo. Es lo más cercano a tener un gestor patrimonial personalizado, que normalmente solo está accesible para altos patrimonios, pero en inbestMe a partir de 3.000 €. Además, al estar totalmente automatizado, nuestras comisiones son hasta un 75% más bajas, lo que garantiza de por sí una rentabilidad adicional.

¿Cómo funciona? ¿Los algoritmos son los que deciden la mejor inversión para cada cual?

inbestMe es una mezcla de digitalización de procesos, automatización del proceso de inversión y, en nuestro caso, también un alto componente de utilización de algoritmos (para la asignación del perfil de riesgo, para el cálculo inicial e inversión de la cartera inicial, para rebalanceos y reinversiones de dividendos y nuevas aportaciones ). Y en breve iremos más allá con el uso de inteligencia artificial. En este sentido, estamos muy orgullosos de haber sido seleccionados por el programa europeo Eurostars para la investigación, desarrollo y aplicación de soluciones basadas en Inteligencia Artificial, 'Machine Learning' y 'Big Data' en la gestión automatizada de carteras de inversión, convirtiéndonos en la primera Fintech española en participar en un proyecto de estas características.

De todas formas, con inbestMe la experiencia puede ser tan digital o tan humana como el cliente quiera. Contamos con un equipo humano de más de 20 personas certificadas para la gestión patrimonial, que apoya al cliente en temas financieros.

¿La personalización de la inversión es un factor clave en inbestMe?

Sin duda, la personalización ha sido unos de los factores en los que más nos hemos enfocado, dotando a nuestra plataforma de la máxima personalización, creando diferentes funcionalidades y servicios para que el inversor pueda personalizar al máximo su experiencia y ofreciéndole, no solo carteras indexadas (inbestMe Strategic), sino también carteras dinámicas (inbestMe Dynamic) que, apoyadas con un sistema cuántico, están dotadas de una protección ante grandes caídas del mercado, además de aprovechar el "momentum" en las diferentes áreas geográficas en momentos de expansión de los mercados. También decidimos crear carteras temáticas. La primera de ellas fue inbestMe ISR (inversión socialmente responsable). Posteriormente creamos una cartera inbestMe Advanced Value, con un claro sesgo hacia el "Value investing" o inversión en valor. Al extremo, un cliente puede personalizar totalmente su cartera con nuestro servicio inbestMe Advanced. Y todo esto lo hicimos antes que grandes robo-advisors americanos. También fuimos el primer robo-advisor en crear un servicio aún más personal con inbestMe Plus, donde el cliente puede tener a su disposición un gestor personalizado, para patrimonios a partir de 100.000 euros.

¿Cuál es su perfil de inversor?

Nuestros servicios casi son adecuados para cualquier perfil de inversor y solo hace falta tenerlos primeros 5.000€ invertibles.

InbestMe es tan adecuado para el inversor que empieza con poco dinero como para el que ya tiene cierta experiencia. Es adecuado quien quiera dedicar poco tiempo a su inversión, delegando totalmente la gestión e invirtiendo a medio o largo plazo, y no lo es para quien quiera especular en bolsa.

Han lanzado la primera cartera automatizada de Inversión Socialmente Responsable

Si en esto hemos sido pioneros en España e incluso en Europa. Como parte de las cuentas personalizables (o Advanced), ofrecemos una cartera con inversión socialmente responsable. La tendencia a invertir en empresas que se preocupan por criterios ESG (protección al medio Entorno, preocupación por lo Social, y Buena Gobernanza) está creciendo de forma exponencial en el mundo. Creemos que es una gran alternativa para el inversor que tiene esta preocupación y puede ser tan rentable o más que la inversión que no la tiene en cuenta.

Nuestras carteras temáticas añaden el sesgo en la cartera deseada, pero manteniendo además las características de todas nuestras carteras.

¿Qué otras carteras temáticas han lanzado o prevén lanzar en el futuro?

Fuimos pioneros también en el lanzamiento de la primera cartera temática en valor del mercado nacional. Los defensores de la inversión en valor defienden que supera claramente cualquier otro factor de inversión en el largo plazo. La ventaja de invertir en las carteras diversificadas 'value' que proponemos en inbestMe es que permite adaptar este estilo a las necesidades y al perfil financiero de cada inversor, consiguiendo una distribución de activos adaptada y optimizada para el binomio rentabilidad/riesgo en función de cada perfil de inversor.

Este año han cerrado una ronda de financiación que ha permitido la entrada de GVC Gaesco como principal socio estratégico de inbestMe

Sí, lo que supone, aparte del apoyo financiero, tener un grupo muy sólido que nos han apoyado en el lanzamiento reciente de las carteras de fondos indexados. En palabras de la presidenta de GVC Gaesco, Mª Àngels Vallvé, "esta operación no es una inversión meramente de capital sino marcadamente estratégica para el Grupo, ya que nos abrirá la posibilidad de explorar nuevos públicos y nuevas metodologías de trabajo de la mano de un aliado tecnológico que opera en un nicho de mercado, el de los robo-advisors con amplias perspectivas de crecimiento a corto plazo".