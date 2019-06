"Una pasarela de pagos debería tener funcionalidades de marketing"

Afone es una fintech francesa fundada en 1997 con un agitado recorrido empresarial a sus espaldas, en 2001 cotiza en la Bolsa de Euronext, en 2007 se convierte en operador de telefonía móvil y en 2011 incursiona en el sector de pagos online a través de su filial Afone Paiement. Dentro de su proceso de expansión internacional, Afone llega a España a principios de este año con Papam eCommerce, una revolucionaria pasarela de pagos concebida desde una óptica de marketing.

¿Cómo busca posicionarse Papam eCommerce en el mercado español?

Somos de marketing, nos preocupan las ventas. Además de ser pasarela de pagos, somos una entidad de pago autorizada por el Banco de España, es decir, gestionamos los flujos de dinero con independencia de los bancos, lo que nos permite diseñar y ofrecer soluciones concebidas desde una óptica de marketing, algo completamente distinto a las soluciones puramente transaccionales que ofrecen las plataformas tradicionales.

Además de ofrecer lo que encuentras en una pasarela de pagos tradicional (pago en 1 click, recurrente, alias, tokens, ) nos estamos centrando en ayudar a los eCommerce a vender más y mejor. ¿Cómo? Rescatando a los clientes que se caen por errores en el pago, ofreciendo conversión directa en redes sociales y acelerando las ventas a través de campañas cash-back.

¿Por qué elegir Papam?

Las compras online muchas veces están motivadas por la comodidad y el ahorro de tiempo, por tanto los eCommerce deben ser capaces de ofrecer una solución de pago que acompañe a sus clientes con estas premisas a lo largo del proceso de compra. A la hora de pagar, el cliente abandona la web del eCommerce y accede a la pasarela de pagos, y como todos sabemos, pueden generarse un sinfín de fallos que no permitan que el pago se realice. En estos casos, lo que ocurre con las soluciones tradicionales es que el cliente es expulsado de la pasarela y obligado a completar una serie de pasos que ya había completado anteriormente. Esto puede provocar frustración y en muchas ocasiones que el cliente termine comprando en la competencia.

Eso no está bien, el mundo online debería por lo menos intentar tratarte como lo harían en el mundo físico.

En Papam eCommerce no dejamos que el cliente se vaya con las manos vacías. Hemos diseñado un programa de rescate de pagos fallidos que no echa al cliente de la pasarela de pagos, mantenemos guardados todos los detalles de la compra y ofrecemos en la propia pasarela la posibilidad de intentarlo nuevamente, incluso con otra tarjeta si hace falta. Si por alguna razón el cliente no completa el pago, se puede enviar de manera automática una serie de emails recordatorios desde la propia pasarela de pago con un link al pago, un link que te lleva a este último paso, donde tenemos guardados todos los datos para que la operación se complete en un solo paso.

Por otro lado, ofrecemos a los eCommerce la posibilidad de personalizar campañas promocionales y de automatizar el reembolso de dinero a sus clientes de manera sencilla y automática, acelerando así las ventas y todo esto sin necesidad de contratar una plataforma externa.

La venta a través de redes sociales, el social selling, parece una nueva forma de vender ¿Papam eCommerce ha desarrollado alguna solución específica para ello?

La venta en redes sociales crece a pasos agigantados, y no es de extrañar, España es uno de los países con mayor penetración de smartphones en el mundo y por otro lado los usuarios pasan una media de una hora diaria en redes sociales, lo que les convierte en un escaparate ideal para las ventas.

En Papam eCommerce ofrecemos la posibilidad de conversión directa, sin pasar por la web del eCommerce. Nuestra tecnología permite a los eCommerce generar enlaces de pago que pueden usar en las diferentes redes sociales, llevando a sus clientes directamente a la página de pago de ese producto en concreto, donde además se recogen los datos de envío. Estos enlaces se pueden vincular a inventarios. Cuanto menos clicks, más ventas.

¿Cómo son las personas que están detrás de Papam eCommerce? ¿Cómo os definís como equipo humano?

Somos un equipo joven, emprendedor y amante de la tecnologi?a. Queremos romper paradigmas - nuestros fundadores son ingenieros y doctores en informa?tica y robo?tica, con un gran recorrido a sus espaldas-.

Somos de marketing y hablamos perfectamente este idioma: entendemos el funcionamiento de los funnels de compra, operamos en te?rminos de estrategia online, conocemos la psicologi?a del cliente y entendemos cómo se comporta en los distintos entornos digitales.

¿Cuál es su grado de implantación?

En España apenas llevamos unos meses operando, pero lo cierto es que el recibimiento supera todas nuestras expectativas. Estamos trabajando con eCommerce de todos los tamaños, desde autónomos que buscan la conversión directa en redes sociales, a grandes actores insignia del sector de la alimentación con presencia a nivel nacional. Además, tenemos planes a corto y medio plazo de ofrecer más servicios, por lo que invitamos a todos los que nos lean a seguir atentos a nuestros próximos anuncios.

¿Hacia dónde apunta el futuro de los medios de pago?

El futuro es ahora. La seguridad y la simplicidad en el proceso de pago es un must-have de todo eCommerce. Ya no es suficiente con pagar y ser pagado, los usuarios cada vez esperan ma?s de sus proveedores de servicios y aplicaciones.

Los esquemas tradicionales ofrecen la pasarela de pagos online, muchas veces, casi como un "commodity", el precio suele ser muy bajo, pero hemos llegado a un punto en el que esto ya no es sostenible, incluso si lo ofreciesen gratis, los eCommerce podrían estar perdiendo dinero.

Las Fintechs estamos irrumpiendo con tecnología superior, que va en línea con los nuevos tiempos.