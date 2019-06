"Visualizamos y comunicamos la arquitectura"

Creada en los inicios de la pasada crisis, 24studio nacía con un enfoque muy claro: ser referente en la digitalización de la arquitectura a todos los niveles, ayudando a cualquier empresa del sector inmobiliario a desarrollar, presentar y vender sus proyectos de la mejor manera posible.

En 2006, cuando arranca la trayectoria de 24studio, apenas existía industria relacionada con la arquitectura digital en España ¿Han sido pioneros abriendo este camino en nuestro país?

Ciertamente, en este país, estaba todavía todo por hacer en materia de arquitectura digital. Nosotros, inspirados por empresas referentes internacionales en este campo y con la suerte añadida de haber conectado con algunas personas involucradas en un proyecto multidisciplinar, creamos el que hoy en día es el centro más grande de nuestro sector en España. Hoy trabajamos con el objetivo de que nuestros clientes ganen, ya sea por el aumento en la calidad de sus diseños, la búsqueda de fondos e inversiones, la obtención de permisos, la atracción de inquilinos o por asegurar altos niveles de visibilidad y exposición.

Tras más de una década de trayectoria, 24studio es una agencia referente internacional en la visualización y comunicación de arquitectura.

A la práctica, ¿en qué se concreta su trabajo?

Trabajamos tanto en comunicación como en marketing y también en formación especializada. Actualmente nuestro proyecto más importante en volumen de facturación y dedicación es weplan (weplan.global). Estamos especializados en la realización de proyectos integrales de arquitectura y marketing para el sector inmobiliario y lo hacemos como una agencia creativa, multidisciplinar y fuertemente especializada en la creación de marcas exitosas. Nuestros servicios abarcan desde la arquitectura e interiorismo hasta ilustraciones cautivadoras, creación de imágenes por ordenador, videos de comercialización, websites, realidad virtual, presentaciones interactivas, catálogos y folletos de alta calidad, etc. Hemos realizado el primer gran proyecto en España relacionado con la realidad virtual en Castellana 81 (antigua Torre BBVA en Azca) para GMP.

Además de esto, y en linea con la digitalización de la arquitectura, otra pata importante de nuestro estudio es la formación profesional de alto nivel. Hemos sido pioneros en el desarrollo en tecnología BIM y actualmente realizamos una de las formaciones más reputadas de España en la visualización de arquitectura: nuestros alumnos tienen una tasa de incorporación al mundo laboral de entre un 70 y 80%, tras los meses posteriores a la realización de nuestros cursos y entrega de práctica final.

¿Qué clientes demandan ese tipo de servicios?

Trabajamos a escala global con arquitectos, desarrolladores y agencias líderes en proyectos emblemáticos, contando con un enfoque amplio en el campo de la comunicación de arquitectura y un abanico importante de servicios tecnológicos.

Entre nuestros clientes principales se encuentran prestigiosas firmas nacionales e internacionales, estudios de la talla de Foster+Partners, Free, Aecom, HOK, entre muchos otros. En los últimos tiempos, preferimos el contacto directo con los desarrolladores inmobiliarios, por lo que estamos trabajando con algunos de la talla de Hines, Henderson Park, Villarmir y Axa.

24studio se ha convertido en referente ¿Con qué valor diferencial?

Empresas de arquitectura y de diseño interior hay muchas. Empresas de formación hay otras tantas y empresas de marketing y tecnológicas también. Sin embargo, una empresa como la nuestra, capaz de aunar todos y cada uno de los servicios necesarios para desarrollar, potencializar, comunicar y vender de la mejor manera los proyectos inmobiliarios hay muy pocas. Me atrevería a decir que somos la única empresa de España que reúne todos estos requisitos.

¿Qué leitmotiv les mueve?

La calidad, intentando alcanzar la excelencia en cada uno de los servicios que ofrecemos. Preferimos sacrificar beneficios a costa de imprimir más calidad, lo que normalmente se traduce en un mayor número de horas invertidas en los proyectos. Obviamente necesitamos ser económicamente sostenibles, pero me gusta concebir la empresa como una carrera de fondo. Intento transmitir a mis empleados que solo en la calidad, en el trabajo en equipo, en los pequeños detalles y en la pasión e involucración en el proyecto está la linea de la continuidad, del éxito personal y, por supuesto, también el éxito de la empresa. Nuestra mayor obsesión, aparte de satisfacer los deseos de nuestros clientes, es construir un equipo interno duradero y estable, con sentido de pertenencia, que persiga los mismos objetivos. Buenas personas que no tengan miedo a que envejezcamos juntos. Tenemos un plan a largo plazo y una plantilla joven, dinámica y comprometida con nuestro claim: "the future will be bright".

¿Qué proyectos destacables están desarrollando?

Este año estamos haciendo proyectos increíbles: estamos trabajando en la remodelación del estadio Santiago Bernabéu junto al Real Madrid; llevamos cuatro años desarrollando el proyecto de Canalejas en Sol con Villar Mir y OHL; y la rehabilitación del edificio España. Trabajamos también en el proyecto de la quinta torre de la Castellana, ganamos junto a Foster y Free el aeropuerto de México (ahora paralizado), estamos desarrollando un bonito proyecto global de marketing llamado Skyline Madrid junto a Stoneweg, estamos trabajando en villas de lujo en Ibiza y Marbella, en una torre de oficinas en México para Foster, un yate de súper lujo para Benetti y muchísimos proyectos más.

Nuestro bendito problema ahora es que no podemos absorber todo el trabajo que nos proponen.

¿Trabajan en España para España?

Recientemente nos hemos mudado a Plaza de España, uno de los lugares con más proyección y mejor comunicados de la almendra central de Madrid. Contamos con unas instalaciones de 400m2, recién reformadas y muy modernas, con espacios dedicados a la formación y el desarrollo de proyectos. Nuestra oficina destaca por tener una doble altura imponente en la entrada, con espacios de gran amplitud.

En cuanto a nuestro ámbito de actuación, concebimos nuestra actividad a escala global. Tenemos empleados de Brasil, de Italia, de Venezuela, de Croacia y colaboradores cercanos en México, en Colombia. Trabajamos con numerosas empresas internacionales, especialmente en Inglaterra, Estados Unidos, México y Alemania. No tenemos barrera idiomática y nuestros precios en España aún son competitivos. Hemos pasado de facturar hace unos años un 80% al extranjero a revertirlo a un 20%, aunque siempre a través de empresas españolas que utilizan en su mayoría capital extranjero.

