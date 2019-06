"Toda agricultura que no sea sostenible con el medio ambiente tiene poco futuro"

Como el resto de las 45 que forman la red de Cátedras de la Universidad de Cartagena, la Cátedra FMC Agricultural Solutions se crea con la finalidad de trabajar en formación, investigación, desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento en ciertas áreas de interés, en este caso, orientados hacia una agricultura sostenible. Su director nos explica sus líneas de trabajo.

¿Con qué finalidad se creaba la Cátedra FMC Agricultural Solutions de la Universidad Politécnica de Cartagena?

Una Cátedra es siempre un instrumento para estrechar lazos entre el tejido empresarial y la universidad y, en concreto con esta Cátedra, lo que se pretende es aunar, investigar e incrementar la formación de los técnicos agrónomos en materia de bioestimulantes para que, a partir de su labor profesional, puedan desarrollar una agricultura más sostenible. Queremos una agricultura eficiente y efectiva, pero compatible con el medio ambiente y otros sectores (turismo, industrial ), por lo que el objetivo es fomentar técnicas más sostenibles en el campo.

¿Qué objetivos unen a la UPCT con la empresa FMC Agricultural Solutions en el marco de esta Cátedra?

Las empresas de agroquímicos suelen estar demonizadas sin motivo. Por ejemplo, la multinacional americana FMC apuesta por optimizar la nutrición, la fertilización y la hidratación de los cultivos desde un enfoque sostenible, aportando soluciones innovadoras, nuevas tecnologías de aplicación y productos desarrollados con ese fin. Actualmente, la compañía está desarrollando nuevas soluciones de origen natural para la protección de nuestros cultivos, fertilizantes formulados por microorganismos que incentivan el desarrollo de las raíces, aumentando así la capacidad que la planta tiene para absorber nutrientes. En definitiva, aumentar la eficiencia de la agricultura a través de una reducción de costes en agua y fertilizantes. Con la bioestimulación conseguimos un mayor desarrollo radicular y, a la vez, optimizamos y mejoramos el control químico, cumpliendo los principios de producción integrada cuya finalizad es conseguir una agricultura sostenible y de futuro.

Esos productos hay que probarlos

Efectivamente. Hay que probarlos en el campo para poder ajustarlos en dosis y en frecuencia. Ahí es donde entramos nosotros. Nuestra misión es mejorar la composición de esos productos y optimizar su aplicación para que sean más eficientes y que el agricultor pueda estar más satisfecho con su utilización. Al final, volvemos al mismo objetivo: optimizar la producción para conseguir una agricultura más sostenible. También a través de la utilización de la lucha biológica, esto es, 'bichos que se comen a los bichos' que echan a perder una cosecha. Agricultura y biotecnología tienen que estar unidas con un único fin: la sostenibilidad.

¿Qué actividades desarrollan en el área formativa?

La actividades formativas de esta Cátedra persiguen varios objetivos. Por una parte, la formación de estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica de la UPCT. Ellos son los futuros técnicos que algún día dirigirán las explotaciones agrarias y, por tanto, quienes tendrán que aplicar los criterios de agricultura sostenible que inculcamos desde las aulas. Por otra parte, desarrollamos actividades formativas para mostrar a los estudiantes en qué consiste la agricultura sostenible, visitando explotaciones en las que se aplican esas técnicas, de manera que puedan comprobar sus ventajas y beneficios, lo que incentivará su aplicación en el futuro. Del mismo modo, ofrecemos cursos de formación continua a técnicos agrónomos de empresas en los que les explicamos cómo aplicar técnicas de agricultura sostenible. Además, hemos desarrollado un curso de Especialista Universitario. Cursos de identificación de malas hierbas para detectarlas, conocerlas y tratarlas de la forma más adecuada o un curso de fertirrigación en cítricos, para aportar agua y nutrientes abono en una misma acción, durante el riego.

La investigación es otra faceta de la Cátedra

Efectivamente, y ahí trabajamos para mejorar la eficacia de los productos que nos llegan: saber en qué dosis y con qué frecuencia aplicarlos al cultivo. Investigamos para saber el porqué de las cosas: no basta con saber que un producto hace que unas raíces crezcan más sino saber también por qué se consigue ese efecto. Somos universidad, no podemos quedarnos en lo que haría una consultora. Por ello analizamos los tejidos vegetales, tanto de la parte aérea como subterránea de la planta, para saber exactamente qué hormonas se han movilizado con el producto y qué diferencias significativas se observan en relación al testigo que no lo ha recibido. Todo ello lo trasladamos a los técnicos de la empresa para que, sabiendo cómo ha cambiado microbiológicamente el suelo que rodea las raíces y la planta, puedan mejorar el producto en su composición.

¿Qué éxitos han conseguido hasta el momento?

Hemos desarrollado ensayos comerciales de campo, en condiciones reales, de cultivos de cítricos y hemos conseguido un desarrollo radicular y vegetal superior al de las plantas que no han sido tratadas. Incluso en plantas jóvenes, que al aplicarles estos productos se endurecen más y aguantan más el estrés hídrico. Resultados muy interesantes que hemos trasladado a FMC para que evalúen una posible mejora en la fabricación del producto. Y lo mismo hacemos con productos de otros fabricantes.

¿Hacia dónde va la agricultura del futuro?

Como venimos diciendo, la agricultura del futuro tiene que ser más sostenible, más eficiente y, al tiempo, ser compatible con el medio ambiente y otros sectores. Toda agricultura que no sea sostenible tiene poco futuro. La apuesta clara de FMC, la empresa que está detrás de nuestra Cátedra, es la filosofía que debe primar en adelante: hacer alimentos de mayor calidad y con el mínimo coste posible. Sostenibilidad ambiental y económica. Si una agricultura perdura en el tiempo es porque es respetuosa con lo que le rodea. Y conseguir que la agricultura perdure es fundamental para el ámbito rural. Se habla mucho últimamente de la España vaciada, pues bien, la forma de volver a llenarla es a través de los cultivos, unos cultivos cada vez más sostenibles.

vea aquí más información">vea aquí más información